- Echipa masculina de volei CS Dinamo Bucuresti a cucerit, pentru a doua oara consecutiv, Supercupa Romaniei, dupa ce a invins-o, cu scorul de 3-2 (25-23, 23-25, 27-25, 26-28, 17-15), pe CSM Arcada Galati, in finala desfasurata la Sala Sporturilor din Constanta. Dupa un set decisiv nebun care a fost ca…

- Sala Sporturilor "Simona Amanarldquo; din Constanta gazduieste astazi, de la ora 18.00, meciul dintre echipele masculine de volei Dinamo si Arcada Galati, contand pentru Supercupa Romaniei. Finala competitiei este transmisa in direct la TVR3. In prima semifinala, Dinamo a invins cu scorul de 3 0 Steaua.Detinatoarea…

- Echipele masculine de volei CSM Arcada Galati si CS Dinamo Bucuresti s-au calificat in finala Supercupei Romaniei, competitie care se desfasoara, in premiera, in sistem Final Four, la Sala Sporturilor din Constanta. In prima semifinala, CS Dinamo Bucuresti a invins-o pe CSA Steaua Bucuresti, scor 3-0…

- SCMU Craiova incepe de luni aventura in noul sezon competitional. In Final 4-ul Supercupei Romaniei ce se va desfașura la Constanța, trupa lui Danuț Pascu va infrunta in primul meci pe C.S. Arcada Galati, campioana Romaniei. Duelul va avea loc luni, 26 septembrie, de la ora 18.30. In cazul unui succes,…

- Disputata pentru prima data sub forma unui turneu Final Four, Supercupa Romaniei la volei masculin și-a aflat semifinalele. Indiferent de ce ar fi decis sorții, meciurile ar fi fost foarte tari, dar, pentru ca trebuia sa se stabileasca meciurile primei zile, acestea vor fi: CSA Steaua Bucuresti - CS…