- Dinamo a invins FCSB, scor 1-0, și s-a calificat in sferturile de finala ale Cupei Romaniei. Singurul gol al partidei a fost marcat de Adam Nemec. Episodul 181 din „Derby de Romania” s-a incheiat cu prima victorie a lui Dinamo dupa patru infrangeri consecutive in fața marii rivale. Adam Nemec, care…

- S-a terminat, miercuri, și cea de-a doua zi rezervata optimilor de finala ale ediției 2020-2021 a Cupei Romaniei, la fotbal. Daca marți, Dunarea Calarași a mers mai departe, in „sferturi”, la așa-zisa „masa verde”, in urma retragerii din toate competițiile a echipei din același eșalon secund, Turris-Oltul…

- FC Dinamo s-a calificat in sferturile de finala ale Cupei Romaniei la fotbal dupa ce a invins-o pe FCSB cu scorul de 1-0 (0-0), miercuri seara, pe Stadionul Dinamo din Bucuresti, intr-un meci din optimile de finala. Dinamo a castigat prin golul slovacului Adam Nemec (55)…

- Juventus Torino s-a calificat marți seara in finala Cupei Italiei, dupa ce a remizat pe teren propriu, in manșa a doua a semifinalei competiției, in compania lui Internaționale Milano. In manșa tur, „batrana doamna” invinsese Inter, pe San Siro, cu 2-1, potrivit Mediafax. Manșa a doua a semifinalei…

- Derby-ul Dinamo - FCSB se va disputa miercuri, 10 februarie, de la ora 20:30, potrivit programului optimilor de finala ale Cupei Romaniei, stabilit de Federatia Romana de Fotbal in colaborare cu detinatorii de drepturi TV. Programul meciurilor din optimile de finala ale Cupei Romaniei:…

- Formatia Internazionale Milano, cu Ionut Radu rezerva, s-a calificat, miercuri, in sferturile de finala ale Cupei Italiei, trecand in optimi de Fiorentina, in deplasare, scor 2-1 dupa prelungiri. Au marcat Vidal ’40 (penalti) si Lukaku ‘119 pentru invingatori, respectiv Kouame ’57 pentru invinsi.…

- CSM Volei Alba Blaj s-a calificat usor in sferturile de finala ale Cupei Challenge volei feminin, dupa ce a dispus de formatia spaniola Sanaya Libby’s La Laguna cu scorul de 3-0 (25-19, 25-10, 25-22), miercuri, la Sibiu, in optimile de finala ale competitiei. Campioana Romaniei a obtinut victoria in…

- Echipa de volei feminin CSM Targoviste s-a calificat, marti, in sferturile de finala ale Cupei CEV, dupa ce a invins formatia croata Mladost Zagreb, scor 3-0, in mansa unica din optimile competitiei. Scorul pe seturi a fost 25-19, 25-23, 25-18, dupa 71 minute de joc, potrivit news.ro.…