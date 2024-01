Stiri pe aceeasi tema

- Fotbalistul FCSB-ului ce valoreaza mai mult decat tot lotul lui Dinamo este Darius Olaru. Site-ul de specialitate transfermarkt.com a actualizat cotele jucatorilor din Liga 1, iar Darius Olaru e evaluat la 6,5 milioane de euro, cu 1,2 de euro mai mult decat inainte. Lotul lui Dinamo este evaluat in…

- Incepe curațenia la Manchester United in aceasta iarna! Erik ten Hag (53 de ani) este dispus sa renunțe la mai mulți jucatori, iar primul care va parasi formația de pe Old Trafford este fostul sau elev de la Ajax, Donny van de Beek (26 de ani). Mijlocașul olandez a fost achiziționat de catre Manchester…

- In etapa a 11-a a Diviziei A1 la volei feminin, Corona Brașov a intalnit, in aceasta seara, in Sala Sporturilor, pe CSM București. Fetele de la Corona s-au impus, scor 3-1, pe seturi 23-25, 25-20, 25-21, 25-20, in fața unui adversar redutabil. Chiar daca a pierdut primul set, Corona a revenit in joc…

- Corina Cretu a declarat ca plenul Parlamentului European, reunit la Strasbourg, a adoptat Raportul privind sanatatea mintala. Acesta urmareste sa creeze schimbari pozitive in vietile a circa 150 de milioane de cetateni europeni cu astfel de afectiuni, a aratat europarlamentarul. „Raportul subliniaza…

- Cristian Tudor Popescu afirma ca inlaturarea sa de la Digi24, in vara lui 2022, poate fi explicata și prin banii primiți de catre companie de la PNL, precum a aratat Libertatea intr-o investigație publicata astazi, 12 decembrie, in care dezvaluie ca site-ul Digi24 a primit un milion de euro din bani…

- Echipa de baschet masculin Corona Brașov a luat o opțiune importanta pentru calificarea in grupa principala a Ligii Naționale. Formația brașoveana a invins, in aceasta seara, in Sala Sporturilor, pe BC Timișoara, scor 74-68, pe sferturi 20-20, 18-9, 12-22 și 24-17, intr-un meci din etapa a 12-a. Banațenii…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a solicitat Hidroelectrica sa finalizeze lucrarile la hidrocentrala de la Pascani, judetul Iasi, la care lucrarile au inceput in anul 1985. S-au investit aici peste 400 de milioane de lei si mai este nevoie de 60 de milioane de euro si 30 de milioane de lei pentru…

- Cristian Daminuța (33 de ani), fostul fotbalist de la Poli Timișoara, Dinamo sau Viitorul, trecut și pe la formațiile „Primavera” ale lui Milan și Inter, și-a anunțat retragerea din fotbal printr-o ampla scrisoare publicata pe Facebook. Candva o mare speranța a fotbalului romanesc, dar prins intr-un…