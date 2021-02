Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia a fost un catalizator care a accelerat procesul de digitalizare a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), insa acesta a fost pregatit inca dinainte de declansarea pandemiei, a declarat, miercuri, presedintele institutiei, Mirela Calugareanu, la conferinta anuala de fiscalitate…

- Pandemia a fost un catalizator care a accelerat procesul de digitalizare a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), insa acesta a fost pregatit inca dinainte de declansarea pandemiei, a declarat, miercuri, presedintele institutiei, Mirela Calugareanu, la conferinta anuala de fiscalitate organizata…

- Prețurile chiriilor s-au schimbat odata cu criza economica survenita in urma pandemiei noului coronavirus SARS-CoV-2. Munca de la distanța in mediul online a contribuit masiv la modificarea prețurilor chiriilor. Toți cei care au in plan sa incheie un contract de inchiriere in urmatoarea perioada…

- Cum a schimbat pandemia industria de frumusețe in 2020 Diana Baicu, director general al Top Line, compania lider in Romania de distribuție de produse cosmetice profesionale și tehnologii profesionale destinate clinicilor și saloanelor, explica ce s-a schimbat in 2020. Avem tenul mai sensibil din cauza…

- ”Consiliul National al IMM-urilor din Romania, confederatie patronala reprezentativa la nivel national pentru IMM-uri, solicita solutionarea crizei politice cu care se confrunta Romania in acesta perioada pentru o buna functionare a mediului economic. Pandemia de coronavirus si predictibilitatea redusa…

- Cum a afectat-o pandemia pe Inna Anul 2020 a fost unul greu pentru noi toți. Intr-un fel sau altul, pandemia ne-a schimbat mersul normal al lucrurilor. Artiștii sunt insa una dintre cele mai afectate categorii. Deja de luni bune, nu iși mai pot exercita meseria și viețile lor s-au schimbat radical.…

- Pandemia de COVID-19 a forțat Romania sa acționeze parghiile digitale pentru buna desfașurare a activitaților atat in instituțiile de stat, cat și in cele din mediul privat. Cum atenția managerilor și a specialiștilor din HR se concentreaza in aceasta...

- Poliția Romana, alaturi de agențiile de aplicare a legii din alte 15 state, participa la campania internaționala dedicata comercianților on-line ,,Vinde in siguranța”. Activitatea are ca obiectiv informarea comercianților on-line cu privire la cele mai bune masuri de siguranța pe care le pot lua, in…