- De la inceputul razboiului, peste 200.000 de copii s-ar numara printre cei 1,2 milione de ucraineni deportați din țara impotriva voinței lor, a declarat avocatul poporului ucrainean pentru drepturile omului, transmite BBC. Lyudmila Denisova, comisarul pentru drepturile omului al Parlamentului de la…

- Finlanda și Suedia ar putea adera in curand la NATO, demers care ar infuria probabil Moscova și despre care oficialii spun ca ar sublinia și mai mult eroarea strategica a Rusiei de a invada Ucraina. Oficialii NATO au declarat pentru CNN ca discuțiile despre aderarea Suediei și Finlandei la bloc au…

- UPDATE ORA 7:10 - Cadavrele primaritei din satul Motijin, al sotului si fiului lor, precum si a altor doi barbati au fost descoperite in aceasta localitate situata la vest de Kiev, au remarcat luni jurnalistii AFP.UPDATE ORA 7:00 - Zece civili au fost ucisi si cel putin 46 au fost raniti in bombardamentele…

- „Nu retractez nimic”, a spus președintele Biden, luni, la Casa Alba, subliniind ca nu se referea la o schimbare de regim politic la Moscova, ci ca iși exprima o opinie bazata pe emoțiile sale din acea zi. „Exprimam indignarea morala pe care am simțit-o fața de modul in care se comporta Putin și acțiunile…

- Este posibil ca Rusia sa fi început deja Al Treilea Razboi Mondial, a declarat Volodimir Zelenskiy într-un interviu acordat postului NBC News. „Rezultatul invaziei lui Putin în Ucraina nu a fost înca decis, dar este posibil ca tocmai acest lucru sa fi deschis calea…

- Liderul de la Kremlin a fost de acord cu propunerea ministrului apararii, Serghei Șoigu, de a transfera in Donbas echipamentele, tancurile și armele de calibru mic de fabricație occidentala capturate, a transmis vineri agenția RIA Novosti.Decizia luata de Moscova poate fi pusa pe seama relatarilor tot…

- sursa foto: NATO.int Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO, a facut declarații dupa reuniunea extraordinara a miniștrilor de Externe din statele membre la Bruxelles: Zilele viitoare va fi și mai rau in Ucraina, cu mai multe atacuriRusia aduce armament greu in UcrainaAcesta e razboiul lui Putin,…

- Razboi in Ucraina, a opta zi de conflict. In majoritatea orașelor suna, in continuare, sirenele. Orașul Herson a fost ocupat de armata rusa. Au confirmat acest lucru oficialii ucraineni. Kievul se afla, in continuare, sub asediu, insa rezista. La fel și Mariupol. Refugiații ucraineni iau cu asalt, in…