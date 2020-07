Din “reusitele” viceprimarului cu salariu de superprimar! Mijlocul verii: cea mai scumpa fantana arteziana din țara (cine știe in buzunarele cui au ajuns banii) este o epava!!! Vreo doi muncitori onesti se chinuiau sa “carpeasca” marginea ei, dar placile de gresie nu se lipeau nicicum cand am trecut pe acolo. Lasa, Dorele, ca peste o luna venim iar, mai punem o placa, mai cade alta:):) Dar ce mai faceți cu blocul “Turturica” dle viceprimar cu aere de primar! Și NU! Nu intreb pentru un prieten, ci pentru toți locuitorii din zona Arnsberg. Sau poate ca voturile pe care le cersiti de la locatarii din Turturica sunt mai importante… Sau pe acolo nu veți merge… Citeste articolul mai departe pe informatiadealba.ro…

Sursa articol: informatiadealba.ro

