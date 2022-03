Din nou înfrângere pentru naționala feminină de handbal a României de către echipa Danemarcei: 32-27 Naționala feminina de handbal a Romaniei a fost invinsa de echipa Danemarcei, cu scorul de 32-27 (13-10), sambata, la Odense, intr-un meci din Grupa a 2-a a preliminariilor Campionatului European – EHF EURO 2022. Danezele veneau dupa o victorie obtinuta la Mioveni, chiar mai clara, cu 35-28. Tricolorele au deschis scorul, dar au primit apoi cinci goluri la rand. Ecartul maxim al danezelor in prima repriza a fost de cinci goluri, dar Romania a reusit apoi sa se apropie la o singura lungime, 10-9 (min. 23). La pauza, Danemarca a condus cu 13-10, iar dupa pauza a dus diferenta la opt goluri (24-16,… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

