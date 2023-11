Stiri pe aceeasi tema

- Marco Mendoza, fostul basist al legendarelor trupe Whitesnake sau Thin Lizzy, revine in Timișoara cu un concert inclus in turneul european al artistului, care va avea loc in data de 9 noiembrie, de la ora 22, la Casa del Retro. Artsitul stabilit in Los Angeles a cantat de mai multe ori in orașul nostru,…

- Asociația Culturala Pusta, Embargo Fest și FITT Timișoara organizeaza un eveniment inedit la Cenad, in cadrul caruia amatorii de arta vor avea parte de un concert susținut de proiectul austriac le_mol și un mapping video realizat de Claudia Virginia Dimoiu. „Nu lasam sa treaca anul fara proiecții video…

- ROD Festival a revenit in Piața Mehala din Timișoara. Dupa o expoziție foto și prezentarea unui spectacol de teatru cu „Aualeau“, a fost randul unui concert. Și nu nu orice concert, ci unul susținut de indragitul Mircea Baniciu.

- Clubul M2 Event a oferit, miercuri seara, 11 octombrie, un concert special pentru rockerii din Timișoara. Chitaristul formației Whitesnake, Joel Hoekstra a cantat alaturi de Brandon Gibbs, vocalistul trupei Poison

- Melomanii sunt așteptați duminica 15 octombrie de la ora 19 la Colegiul Național de Arta „Ion Vidu” din Timișoara pentru un spectacol special care poarta numele de „String Theory”. „«String Theory» aduce pentru prima data in Timișoara muzica orchestrala contemporana și muzica de film intr-un format…

- Celebra cantareata din fosta Iugoslavie Lepa Brena, supranumita Diva din Balcani, revine intr-un concert la Timisoara, in Capitala Europeana a Culturii 2023. Concertul va avea loc pe 16 septembrie, de la ora 21.00, in parcarea VIP a Complexului Iulius Town. In deschidere va concerta Maria Didraga, cunoscuta…