Din luptele moldovenilor (II). Scurt breviar de istorie militară romanţată Prima parte o puteți citi aici . Continuam breviarul nostru ostasesc romantat cu epoca primilor musatini pana la Stefan cel Mare, perioada pe care o putem considera de varf pentru Moldova, atat politic, militar, economic, religios si cultural. S-a nascut un stat, s-a centralizat, si-a creat institutii si, desi aflat „in calea tuturor rautatilor”, cum zicea cu obida cronicarul, a luptat pentru neatarnare fiind cu adevarat o „poarta a crestinatatii”. O prima mare infruntare pe care a avut-o un domnitor moldovean impotriva unui puternic rege vecin s-a petrecut in 1395, in Hindau (astazi Ghindaoani,… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

Sursa articol si foto: mesagerulneamt.ro

