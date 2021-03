Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit presei din Rusia, luptatorul Alan Khadziev (31 de ani), campion al lumii in circuitul Full Contact Fighting (MMA), este cel care a murit dupa ce a fost injunghiat in inima, intr-un bar din orașul Mozdok.Sportivul venise de la Moscova impreuna cu soția și cu fratele sau pentru a asista la o…

- Dupa ce a participat la Sofia, la Balcaniada pentru sportivi sub 20 ani, unde s-a clasat pe un meritoriu loc 4, cu un nou record personal, Marius Vasile (antrenor Nicolae Pavel), legitimat la CSS ”Constantin Istrati” Campina, a obținut vineri dupa-amiaza titlul național in proba de aruncarea greutații…

- Scrimerul Mario Persu (CSU Craiova) a castigat, in premiera, titlul de campion national individual la spada, joi, dupa ce l-a invins in finala pe Benjamin Bodo (CSU Politehnica Timisoara), cu scorul de 15-11, in Sala de Scrima ''Ana Pascu'' din Bucuresti.

- In prima saptamana de cand școala a inceput fizic au fost depistați cu Covid patru cadre didactice și doi elevi. La nivel național, peste 670 de elevi și profesori au fost depistați cu Covid saptamana aceasta. In județul nostru, patru cadre didactice și doi elevi au fost depistați pozitiv cu Covid-19…

- Membrii lotului național de sanie au incheiat sezonul competitional cu brio. Aceștia au concurat de la egal la egal cu cei mai buni sportivi ai planetei in aceasta proba olimpica, avand cea mai bun prestatie din cariera lor.

- Ziarul Unirea PERFORMANȚA la un concurs de național robotica pentru o școala din Alba. Patru elevi și-au plasat liceul pe „harta”, cu creațiile lor Mulți observatori estimeaza ca lumea este la inceputul unei noi revoluții industriale, aceasta fiind considerata a patra revoluție ce poarta numele de „Industry…

- Fostul fotbalist Camil Oprisan a decedat la varsta de 73 de ani, a anuntat clubul Petrolul Ploiesti, transmite Agerpres.Fostul fotbalist si antrenor al echipei Petrolul Ploiesti, Camil Oprisan a decedat, la doar cateva luni dupa ce implinise varsta de 73 de ani."S-a stins din viața, la varsta de 73…