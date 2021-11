Stiri pe aceeasi tema

- Negocierile dintre PSD, PNL și UDMR sunt aproape de finalizare. Dupa doua zile de tensiuni maxime, in care negocierile au fost aproape sa eșueze, cele trei partide și-au imparțit portofoliile. Potrivit surselor politice, sistemul gandit de cele trei partide presupune doua guverne pana la alegerile…

- SURSE| Carțile au fost jucate: Noul Guvern va avea mai multe ministere, PSD va deține cele mai multe portofolii SURSE| Carțile au fost jucate: Noul Guvern va avea mai multe ministere, PSD va deține cele mai multe portofolii Negocierile dintre PNL, PSD si UDMR au ajuns, sambata, aproape de final, urmeaza…

- Angajații din ministere vor primi zece zile libere in plus. Concediul suplimentar a fost aprobat printr-un ordin semnat de ministrul Finanțelor Publice, Dan Valceanu. Hotararea se aplica in cazul persoanelor care lucreaza in condiții periculoase, cum ar fi muncitorii care sunt expuși frecvent radiațiilor. …

- Angajații din ministere vor primi zece zile libere in plus. Concediul suplimentar a fost aprobat printr-un ordin semnat de ministrul Finațelor Publice, Dan Valceanu. Hotararea se aplica in cazul persoanelor care lucreaza in condiții periculoase, cum ar fi muncitorii care sunt expuși frecvent radiațiilor.…

- Hotararea se aplica in cazul persoanelor care lucreaza in condiții periculoase, cum ar fi muncitorii care sunt expuși frecvent radiațiilor. Aceștia vor beneficia de 10 zile libere in plus, pe langa concediul de odihna, incepand chiar de anul acesta.Conducerile mai multor ministere, printre care Finanțele,…

- Sorin Grindeanu, Mihai Tudose si Paul Stanescu au cerut insistent, in discutiile din partid pe tema intrarii la guvernare, ca PSD sa primeasca functia de prim-ministru intr-o coalitie cu PNL, in caz contrar sa refuze intrarea la guvernare, sustin surse politice pentru News.ro. Printre ministerele dorite…

- Sorin Grindeanu, Mihai Tudose si Paul Stanescu au cerut insistent, in discutiile din partid pe tema intrarii la guvernare, ca PSD sa primeasca functia de prim-ministru intr-o coalitie cu PNL, in caz contrar sa refuze intrarea la guvernare, sustin surse politice pentru News.ro. Printre ministerele…

- PSD ia Finanțele, Transporturile, Sanatatea și alte 5 ministere. Potrivit unor surse Realitatea PLUS, la Finanțe ar urma sa fe numit Eugen Teodorovici, la Sanatate - Alexandru Rafila, iar la Transporturi - Sorin Grindeanu.Klaus Iohannis a vrut 3 ministere pentru el: Este vorba despre Educație, Aparare…