- Ludovic Orban, președintele PNL, a declarat, la Kanal D, ca stie ca, odata cu candidatura pentru un nou mandat la șefia partidului, trebuie sa ia foarte in serios si candidatura la presedintia Romaniei. Intrebat daca ia in calcul sa se inscrie in cursa pentru președinție, Ludovic Orban a spus ca „e…

- ​Liderul PNL Ludovic Orban a declarat marti seara, ca stie ca, odata cu candidatura la functia de presedinte al Partidului National Liberal, trebuie sa ia foarte în serios si candidatura la presedintia României. El a precizat ca va face analize serioase, pentru ca alegerile sa fie câstigate…

