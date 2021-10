Stiri pe aceeasi tema

- Municipiul Iași se afla la un pas de șase la mie, rata de infectare fiind de 5,05 cazuri la mia de locuitori. De asemenea, in orașul Harlau, incidența cazurilor a depașit cifra șase, fiind de 6,10 cazuri la mia de locuitori, in timp ce in orașul Targu Frumos, incidența este de 5,55 cazuri. In Valea…

- Rata de incidenta cumulata la 14 zile continua sa creasca in municipiul Iasi si a depasit un nou prag, a ajuns sambata la 5,05 de la 4,55, vineri. In municipiul Pascani, incidenta a ajuns la 2,88, orasele Harlau – 6,10, Tg. Frumos – 5,55, iar Podu Iloaie – 2,85. In zona metropolitana a Iasului, Valea…

- Rata de incidenta Covid-19 a continuat si ieri sa creasca in mare parte din localitatile judetului. Ieri, la amiaza, trei localitati aveau o rata de peste 6 infectari la 1.000 de locuitori (calculata pe ultimele 14 zile), prag in cazul caruia autoritatile impun cele mai drastice interdictii: Valea Lupului…

- In municipiul Iasi incidenta Covid se apropie de patru cazuri la mia de locuitori, astazi, fiind 3,96. La Harlau incidenta este 5,73, iar la Targu Frumos – 4,78. In municipiul Pascani, incidenta este de 2,29 la mia de locuitori, iar in orasul Podu Iloaiei, a depasit 2,76. Alte zece comune din jude au…

- Potrivit ultimelor date, in judetul Iasi, mai multe localitati au raportat incidente peste 3. In municipiul resedinta, rata este de 3,23 de cazuri la mia de locuitori, iar in orasele Harlau si Targu Frumos a depasit 4.23. Incidente ridicate, de peste 4, au raportat si localitatile Cucuteni, Dumesti,…

- Au fost anuntate furtuni in zona Pascani, fiind emis cod portocaliu de vreme rea. Avertizarea este valabila de la : 04-08-2021 ora 17:25 pana la : 04-08-2021 ora 18:45 In zona : Judetul Botosani: Flamanzi, Frumusica, Tudora, Calarasi, Hlipiceni, Todireni, Prajeni, Santa Mare, Rauseni; Judetul Iasi:…

- Iași este primul județ din Romania care a depașit oficial 1 milion de locuitori. Conform datelor oficiale in judetul Iasi sunt 1.008.254 de locuitori. Municipiul Iași are peste 400.000 locuitori – 410.875 locuitori. Municipiul Pașcani are 46.159 locuitori, comuna Miroslava 24.103 locuitori, comuna…