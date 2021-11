Ramas fara contract in televiziune, din nou fara concerte și fara evenimente publice, Dan Helciug traiește in acesta perioada din… dublat voci in filme de desen animat. De aproape doi ani fara activitate pe scena, implicit fara o sursa de venit din munca sa, vocea polivalentului artist ce a facut un brand din formația Spitalul de Urgența a acceptat ca vocea sa fie in spatele multor personaje de film, in special de desen animat traduse și dublate pentru piața romaneasca. Ajutat de Elena, soția sa, familia Helciug fac echipa in special in peliculele Disney. ”Eu sunt și actor, colaborator Disney/Pixar/Ager…