Din ce în ce mai mulți oameni singuri se îndrăgostesc de Chatbot De cand a fost inventata, Inteligenței Artificiale (A.I) i s-au gasit cele mai diverse intrebuințari. Chatbot-ul scrie carți, poarta conversații, interpreteaza muzica și din ce in ce mai des e implicat in relații romantice. Unii psihologi spun ca e bine, alții ca e rau. De la momentul in care A.I. a inceput sa imite personalitatea și emoțiile umane, nu a mai durat mult pana au aparut relațiile romantice om-chatbot. Unii impatimiți ai tehnologiei au ajuns sa se indragosteasca de chatbots și ii considera perfecți pentru o relație, fiindca par capabili sa ofere companie, afecțiune și sprijin mai… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

