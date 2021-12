Stiri pe aceeasi tema

- In varsta de 51 de ani, Anca Țurcașiu e una dintre cele mai cunoscute actrițe și artiste din Romania. Ea a devenit celebra in urma cu ani de zile, datorita filmelor in care a aparut. Și-a cucerit fanii și cu vocea ei. Acum, aceasta surprinde cu noul domeniu in care lucreaza, pe langa activitatea ei…

- Traficul din Turda, de pe podul de peste Arieș, va fi deschis luni, 13 decembrie. Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere din Romania precizeaza ca traficul este deschis cu o mai devreme fața de termenul contractual prevazut, deși vremea ploioasa a creat dificultați in derularea…

- Grupul german Karcher a dat recent drumul productiei in cea de-a doua fabrica din Romania, unde realizeaza aspiratoare ce iau 100% drumul exportului. Investitia in acest proiect a fost de 25 mil. euro, relateaza zf.ro. Compania avea deja pe plan local o fabrica in acelasi oras, la Curtea de Arges. „Am…

- Doi dintre cei mai vizibili artiști urbani din Romania și-au unit vocile pentru piesa „Poezii Seamana A Știri”. Vorbim aici de Oscar și Killa Fonic care colaboreaza pentru prima oara. „Poezii Seamana A Știri” este o piesa hip-hop puternica despre arta care este mai presus ca banul. Cei doi fiind cunoscuți…

- Un șofer roman de autocar a fost arestat, dupa ce a pus in pericol de moarte 51 de conaționali, inclusiv copii, pe A2 langa Born, provincia Limburg, Olanda, in timpul nopții de vineri spre sambata. Se...

- Ansamblul rezidențial Cloud 9, dezvoltat de grupul Akcent Development in zona Aviației din București, va gazdui primul pop-up de fitness deschis vreodata in Romania, un concept inovator care va fi operat de centrele 700 Fit Club, rezidenții complexului avand acces gratuit in prima luna. Mai mult decat…

- Pista de atletism si gazonul de pe Cluj Arena au fost distruse in timpul festivalului de muzica UNTOLD. Gazonul urmeaza sa fie inlocuit, aflandu-se momentan in stare deplorabila. Mai dificila este situatia pistei, care va gazdui un Campionat European de atletism pentru tineret. La UNTOLD 2021…