Stiri pe aceeasi tema

- Luna martie a fost cea mai buna pentru angajatii din Timis, fiind cea care a adus ce mai mare salariu mediu net. Chiar daca a fost prima in care au fost in vigoare restrictiile datorate coronavirusului, acest indicator a fost cu mai mult de o suta de lei mai mare decat la inceputul anului. Datele ...…

- Presedintele Federatiei Romane de Baschet, Horia Paun, a declarat pe site-ul FRB ca titlurile se castiga doar pe teren, dupa ce federatia a decis sa anuleze sezonul 2019-2020 si sa nu acorde titlurile de campioane nationale. „A fost o decizie grea. Apasatoare chiar. Mai ales ca, la masculin, doua echipe…

- Ingrijitoarea la domiciliu Cornelia Weisz, o romanca, a trebuit sa aștepte peste doua luni pana sa-și recapete postul in Austria: ea a sfarșit prin a ajunge la Viena luni, cu un tren special creat pentru a depași inchiderea granițelor datorata epidemiei de coronavirus, scrie nouvelobs.com, citata de…

- Are doar 9 ani si micuța solista are deja un palmares impresionat. Iar acum Maria Nicole revine in atenția fanilor cu un nou videoclip la piesa “Antompuri”, pe care l-a lansat zilele in plina pandemie, pe 7 mai, deși l-a filmat in urma cu cateva luni. Maria Nicole, pe care fanii o știu din serialul...…

- CHIȘINAU, 29 apr – Sputnik. Leul moldovenesc s-a apreciat semnificativ in comparație cu euro și dolarul. Dupa ce ieri, dolarul american caștiga teren fața de valuta naționala, astazi inregistreaza o scadere cu peste 25 de bani. © Photo : BNMRatele oficiale de schimb pentru 29 aprilie 2020 Banca…

- Bugetul general consolidat ar putea inregistra in acest an un deficit de 6,7% din Produsul Intern Brut revizuit dupa declansarea crizei coronavirus, care a condus la un efort suplimentar la nivel bugetar de aproximativ 3% din PIB fata de proiectia initiala, arata un comunicat al Ministerului Finantelor.

- La inceputul lui 2019, un articol publicat de The Guardian despre e-gaming trecea aproape neobservat. Un an mai tarziu, textul respectiv pare sa fi fost o mica profeție. ”O liga pe care o pot deține: De ce fotbaliștii profesioniști semneaza contracte cu starurile jocurilor video” se numea articolul…

- Fostul vicepreședinte Joe Biden va caștiga alegerile primarele din Arizona, Illinois și Florida, el aflandu-se cu mult in fața contracandidatului sau, socialistul Bernie Sanders, potrivit estimarilor facute de CNN, dar și de alte publicații americane.Florida, Illinois și Arizona au fost cele…