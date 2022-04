Din ce a câștigat Horia Brenciu primii bani și ce meserie a avut înainte de celebritate ”Alergam toată ziua pentru câțiva lei” De necrezut ce a facut Horia Brenciu pentru bani inainte sa devina celebru! Ajuns la 49 de ani, muzicianul, prezentatorul de televiziune și entertainer nu poate uita primi lei pe care i-a caștigat muncind din greu in Brașov, in urma cu mai bine de 30 de ani. Vedeta, care astazi se ocupa cu pregatirea viitoarelor generații de artiști la propria sa scoala, academia ce-i poarta numele, nu are rețineri sa asdcunda faptul ca a fost curier, in orașul sau natal, Brașov. ”Duceam plicuri multor firme mari din Brasov. Alergam in fiecare zi ca nebunul pentru cativa lei, dar erau primii mei bani castigati.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

