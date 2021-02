Stiri pe aceeasi tema

- Anul acesta, cei care vor sa serbeze intr-un mod deosebit ziua de 14 februarie nu prea au multe alternative. Din cauza pandemiei, agentiile de turism au oferte limitate. Singurele tari care nu impun restrictii de calatorie deocamdata sunt Egiptul si Ucraina.

- In fiecare iarna, gerurile ii pun la grea incercare pe oamenii strazii. Pentru a supraviețui, aceștia sunt nevoiți sa caute adapost la Centrul de gazduire si orientare pentru persoanele fara domiciliu stabil.

- Luni seara, in contextul in care țara a depașit pragul de un milion de contaminari cu noul COVID-19, in Africa de Sud, vanzarea alcoolului este interzisa și purtarea maștii devine obligatorie peste tot, anunța președintele Cyril Ramaphosa. Bauturile interzise din cauza pandemiei Totodata, interdicția…

- Oamenii au tot mai greu acces la servicii medicale din cauza crizei sanitare, iar acest lucru ii poate costa viata pe multi dintre ei. Situatia este cu atat mai grava cu cat autoritatile nu par sa fi gasit cele mai bune solutii pentru a rezolva situatia.

- Declinul emisiilor de bioxid de carbon a fost de 12 procente in Statele Unite și 11 in Uniunea Europeana, dar numai de 1,7 la suta in China, care și-a repornit economia dupa ce a reușit intr-o masura considerabila sa opreasca pandemia in timpul primului val de la inceputul anului. Oamenii de știința…

- Un „lockdown” sever de trei saptamani este introdus in San Francisco, din cauza pandemiei, relateaza mediafax. San Francisco și alte patru jurisdicții, una dintre cele mai populate zone ale Statelor Unite, au introdus un lockdown de trei saptamani din cauza pandemiei. Oamenii trebuie…

- Pandemia va impinge la extreme limitele saraciei. Ultima luna din an sta sub semnul unor valuri de avertismente privind o uriașa criza umanitara care se va manifesta in 2021, daca nu se vor lua masuri care sa ii vizeze și pe oameni considerați invizibili, la care planurile de ajutorare nu au ajuns decat…

- Una dintre cele mai cautate locații de petrecere a timpului liber pe timp de iarna, Patinoarul Areni, din municipiul Suceava, nu va fi deschis pe 28 Noiembrie, de Ziua Bucovinei, și nici pe 1 Decembrie, de Ziua Naționala, așa cum s-a petrecut in fiecare an.Deoarece autoritațile sanitare considera ...