- Ziarul de Garda, saptamanal de investigații din Republica Moldova, publica in ediția tiparita de joi, 1 decembrie, mesaje telefonice despre bani dintre șefi ai partidului Șor. Jurnaliștii au intrat, dintr-o sursa anonima, in posesia unui telefon care i-a aparținut lui Dinu Țurcanu, președintele raionului…

- In urmatorul deceniu, Romania, prin strategia nationala pentru sport, isi propune reformarea sportului de performanta, de masa si cel scolar. Ministrul Eduard Novak a sustinut astazi, la Galati, ca toate obiectivele din strategie vor fi puse in practica prin elaborarea unei noi legi a sportului. Oficialul…

- In cariera oricarei persoane vine un moment in care aceasta dorește schimbarea locului de munca fie pentru ca se simte deconectata si demotivata de mediul ȋn care activeaza, fie pentru ca, deși se simte bine in cadrul companiei, nivelul salarial nu mai corespunde cerințelor și nevoilor sale. Cuprins:…

- Birourile permanente reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului au aprobat miercuri, 26 octombrie, cererea Ministerului Apararii de a cumpara doua elicoptere militare H215M, pentru a-și spori capabilitațile de aparare. Valoarea estimata a achizitiei este de 150 milioane euro, fara TVA, potrivit documentului…

- Uniunea Studentilor din Romania doreste pastrarea CNATDCU ca organ abilitat in materie de pronuntare asupra sesizarilor de plagiat, iar acordarea titlului de doctor sa fie una dintre atributiile universitatilor. O delegatie a Uniunii Studentilor din Romania s-a intalnit miercuri cu ministru Educatiei,…

- Serviciul Federal de Garzi al Rusiei a intarit securitatea la birourile de inregistrare și inrolare militara din Moscova și din alte cateva orașe din cauza atacurilor tot mai numeroase, a declarat deputatul Dumei de Stat a Rusiei, Aleksandr Khinstein, transmite publicația independenta Meduza. „In mai…

- Numarul posturilor ocupate in institutiile si autoritatile publice din Romania era, in iulie 2022, de 1.267.971, cu 1.741 mai putine comparativ cu luna precedenta, iar aproape 64% dintre acestea erau in administratia publica centrala, conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finantelor (MF),…

