Compania de construcții Inamstro aduce valoare pe piața imobiliara din anul 2006, oferind un vector de progres in construcții prin arhitectura originala, tehnologie de ultima ora și standardele inalte de calitate. Compania și-a consolidat numele grație succesului celor 17 proiecte finalizate cu succes in patru țari ale lumii și alte 25 de proiecte in dezvoltare. Inamstro și-a inceput activitatea in anul 2006, construind obiecte industriale de complexitate ridicata. Din dorința de a crea proiecte imobiliare inedite, și-a extins activitatea, construind ansambluri rezidențiale moderne in Republica…