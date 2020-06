Din 27 iunie, anumite telefoane nu mai pot fi vândute în România. Care sunt condițiile Incepand cu data de 27 iunie, in Romania nu mai pot fi puse in vanzare telefoanele mobile care nu pot receptiona mesaje RO-ALERT. Astfel, magazinele sunt obligate sa vanda sau sa retraga de la vanzare telefoanele mobile care nu pot recepționa mesajele sistemului național de avertizare in situații de urgența – RO-ALERT – pana la […] The post Din 27 iunie, anumite telefoane nu mai pot fi vandute in Romania. Care sunt condițiile appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

