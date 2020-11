Stiri pe aceeasi tema

- Incidenta cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile in judetul Olt, la data de 19.11.2020, este de 1,74/1.000 locuitori. Din cele 112 localitați din județul Olt in 24 nu a fost inregistrat, in ultimele 14 zile, nici un caz pozitiv COVID-19. Constatarea incadrarii in limitele de incidenta cumulata a cazurilor…

- Hotararea CJSU Cluj nr. 90 din 18 noiembrie 2020, privind stabilirea unor masuri de diminuare a impactului tipului de risc, in aplicarea H.G. nr. 967/12.11.2020 privind prelungirea starii de alerta... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Șase noi comune și un oraș din județul Suceava vor funcționa dupa scenariul roșu ca urmare a creșterii numarului cazurilor de Covid-19. Decizia a fost luata duminica dupa-amiaza de Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Suceava dupa ce s-a constatat ca incidența cazurilor de imbolnavire cu ...

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Bihor (CJSU), prezidat de prefectul Dumitru Tiplea, a aprobat luni, in cadrul sedintei saptamanale, lista celor 83 de localitati in care se impun limitari in domeniile HoReCa, cultural si de divertisment, din care 47 au peste 3 cazuri/1.000, dupa ce in…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Suceava a stabilit un set de masuri pentru limitarea raspandirii infectarii cu SARS-CoV-2 intr-o serie de localitați din județ, in care incidența cazurilor pozitive este mare. Acestea vor intra in vigoare la miezul noptii urmatoare (8 noiembrie ora 0,00),…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta CJSU) Suceava a decis, vineri, mai multe masuri ce vizeaza municipiile Campulung Moldovenesc si Vatra Dornei, orasul Siret si comunele Balcauti, Dorna Arini si Satu Mare, unde incidenta cumulata a cazurilor de infectie cu noul coronavirus, potrivit DSP,…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Arad a decis, marti, noi masuri de prevenire a raspandirii SARS-CoV-2, intre care impunerea purtarii mastii si in jurul scolilor sau inchiderea restaurantelor si cafenelelor din patru localitati. Masurile au fost adoptate in urma propunerilor formulate…

- In Israel, 40 de localitați și cartiere declarate zone roșii intra din aceasta seara sub incidența restricțiilor de circulație aprobate de Comisia ministeriala pentru coronavirus. Masurile includ, de asemenea, inchiderea școlilor pentru o perioada determinata in vederea limitarii raspandirii coronavirusului,…