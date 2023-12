In acest sens, in ultima sedinta, guvernul a aprobat prin Ordonanta de Urgenta ca OLI sa preia personal cu atributii in domeniu, de la autoritatile competente in acordarea licentelor, autorizatiilor, acordurilor, avizelor, permiselor sau altor acte administrative. ”Prin preluarea personalului de la autoritatile implicate in activitatea de autorizare a activitatilor industriale, aparatul bugetar nu va fi incarcat cu noi angajati si, in acelasi timp, vom beneficia de oameni cu expertiza in domeniu. In acest fel, se va eficientiza procesul de eliminare a birocratiei, impediment frecvent identificat…