Din 15 iunie, Bulgaria elimina toate restrictiile impuse in pandemie Bulgaria va elimina toate restrictiile impuse in urma pandemiei de COVID-19 incepand din 15 iunie, inclusiv purtarea obligatorie a mastilor de protectie in spatiile publice inchise, a informat joi guvernul de la Sofia.



Grupul de lucru responsabil pentru raspunsul la pandemia de coronavirus, infiintat in urma cu 100 de zile, isi va continua activitatea, insa nu va mai tine o conferinta de presa zilnica, potrivit DPA.



"Aceste briefinguri constante ale grupului de lucru creeaza un sentiment de neliniste", a declarat joi premierul bulgar Boyko Borisov in cadrul ultimei conferinte… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

