- Ambasadorul Romaniei in Statele Unite ale Americii, Dan-Andrei Muraru, a anunțat ca din 2025 romanii vor putea intra in SUA fara viza. Este vorba despre 1 decembrie 2025. ”Mai sunt doar doi ani pana cand țara noastra va accede cu siguranța in Programul Visa Waiver. Sigur ca mai avem un parcurs lung,…

- Statele Unite ale Americii limiteaza drastic participarea Ungariei la Programul american Visa Waiver din cauza ingrijorarilor de securitate in ceea ce privește pașapoartele emise intre 2011 și 2020, noteaza Politico.eu.