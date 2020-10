Dimineți la limita înghețului, cu temperaturi diurne în creștere Marți, vreme foarte rece pana la amiaza zilei. Soarele rasare la ora 07:51. Dimineața se va inregistra ceața și se va depune bruma. Cerul se va insenina complet in jurul amiezii, iar temperaturile vor deveni mai prietenoase pana spre seara. Soarele apune la ora 18:35. In zona noastra temperaturile minime vor cobori la 1 grad, iar maxima zilei va urca in jurul valorii de 13 grade. Temperaturile cresc spre a doua parte a zilei, dar dimineața va fi foarte rece Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Astazi (19 oct 2020), vremea in Moldova va fi rece, cu cerul noros, iar temperaturile maxime vor oscila intre: 12 și 17 grade. In noaptea de luni spre marti (19-20 oct 2020), vremea in Moldova va fi racoroasa, cu cerul variabil la senin. In nord si zonele depresionare, se va forma bruma si vor fi conditii…

- Luni, vremea va fi racoroasa și cu innorari temporare. Soarele rasare la ora 7:49. Dimineața temperaturile se vor situa sub media anuala, iar pe alocuri se va produce bruma și ceața. Vantul va sufla slab spre moderat, doar pe creste vantul va avea unele intensificari. Pe tot parcursul zilei cerul…

- Meteorologii anunta ca in mai multe regiuni din tara vremea se raceste si apar ploile. Temperaturile maxime se vor incadra intre 13-15 grade Celsius in Banat și 26 de grade in sudul Munteniei. Luni, 12 Octombrie 2020, in regiunile vestice si sud-vestice vremea va deveni in general racoroasa, innorarile…

- PROGNOZA METEO. La noapte, cerul va fi variabil in vest și sud-vest și mai mult senin in restul teritoriului. Vantul va sufla slab și moderat, temporar cu intensificari in zona Carpaților Meridionali, in special la altitudini mari (rafale in general de 55...60 km/h), precum și in sudul Banatului…

- Prima zi de week-end incepe cu vreme specifica toamnei calendaristice, dimineața fiind racoroasa in mare parte regiunile țarii. Chiar și așa, pe parcursul zilei, vremea se indreaata și va deveni in general frumoasa, cu maxime situate intre 19 și 25 de grade. In peisaj va fi prezent și vantul, care va…

- La noapte, in țara, cerul va fi variabil spre mai mult senin. Vantul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificari pe litoral și pe crestele montane, iar spre sfarșitul intervalului și in regiunile estice. Temperaturile minime vor fi cuprinse intre 10 și 21 de grade, ușor mai coborate in estul…

- Vremea ramane in continuare calda. Soarele rasare la ora 06:56. Pentru ziua de luni meteorologii afirma ca cerul va fi senin, soarele va sta pe cer nestingherit de nori pe toata perioada zilei. Spre seara e posibil sa apara ceva nori, iar pe alocuri vantul sa aiba unele intensificari. Soarele apune…

- PROGNOZA METEO LUNI Vremea se va menține in general frumoasa, dar calduroasa in orele amiezii in sudul și estul țarii și pe suprafețe restranse in vest și centru. Cerul va fi mai mult senin in prima parte a zilei, apoi innorarile se vor accentua in regiunile nord-vestice, nordice și parțial…