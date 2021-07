Dilip Kumar, una dintre legendele Bollywood-ului, a murit la vârsta de 98 de ani Dilip Kumar, una dintre cele mai mari vedete ale epocii de aur a cinematografiei indiene, a murit miercuri la vârsta de 98 de ani, anunța AFP și CNN, potrivit Agerpres.



Alaturi de Dev Anand si Raj Kapoor, Dilip Kumar a fost unul dintre cei trei monstri sacri ai epocii de aur a Bollywood-ului, cuprinsa între sfârsitul anilor 1940 pâna la începutul anilor 1960.



Poreclit &"regele tragediei&" din cauza sobrietatii sale naturale, Dilip Kumar a aparut în peste jumatate de secol în circa saizeci de filme, jucând în unele dintre cele… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

