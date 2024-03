Stiri pe aceeasi tema

- Se spune ca, și am aceasta credința, noi venim aici dintr-o lume a binelui, a valorilor inalte, aliniate acolo in mod complet fața de structurile spiritului nostru. Avem același spirit aici, suntem același spirit și nu este important acum ce cautam, ci este important cu ce venim și ce avem de așezat…

- Etica este disciplina care are ca obiect de studiu ansamblul comportamentelor interumane, din cadrul unei societați sau comunitați, pe baza unor standarde. Cum anume acest ansamblu de reguli și norme are rolul de reglare asupra comportamentelor oamenilor? Morala este un sistem format dintr-un set de…

- Aceleași secvențe le intampinam in fiecare zi și ne intampina și le venim in intampinare, tot timpul. Sunt aceleași locuri, in care ne petrecem fiecare zi, aceiași oameni ii avem in preajma, printre care ne aflam. Ziua de ieri e trecut, azi e mereu o noua zi, o noua reintalnire, o noua punere…

- Și cum poarta timpul, in el, toate amintirile noastre, cu toate lucrurile ce au existat vreodata și au avut loc, ca și toate visele omenirii? Cum poate timpul sa poarte in el toate lucrurile care eu existat vreodata și tot ce a avut loc? Se poate vorbi despre o memorie a timpului? Cum poate povestea…

- Cum ne facem impresiile despre diferite lucruri și persoane? Ne facem, intotdeauna, impresii pe baza percepției pe care o avem despre acele lucruri, la un moment dat. Fiecare putem sa dam o interpretare, sa avem o interpretare, sa facem o interpretare, avand la baza o impresie pe care ne-o facem, cu…

- Tema aceasta pornește de la filosofia lui Nietzsche, care propune o analiza a originii conceptelor de „bine și rau”, in morala, cat și a surselor și a „puritații surselor moralei”. Filosoful concluzioneaza ca sensurile conceptelor sunt relative, cat și diferite, in funcție de nivelul la care ne raportam.…

- Una din pildele pe care o cunoaștem, probabil, cu toții, intr-o anumita masura și un sens, e aceea numita și „pilda talanților”, dupa care „celui ce are i se va mai da, iar celui care nu are, i se va lua și puținul pe care il are” sau pe care il avea. Mai intai, e ... Citește mai mult

- Am reușit sau, poate nu, cu toții intr-un mod necesar ca, in perioada sarbatorilor, sa fim, prin motive obiective, in cea mai buna și fericita dispoziție sau poate ca nu este ceva care sa fie de la sine dat. Și totuși, ce face sa mai semnifice pentru noi, cu necesitate, natura sarbatorilor? Cum putem…