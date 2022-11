Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul german a ajuns miercuri la un acord asupra cadrului legalizarii canabisului in scopuri recreative pentru adulti – sub rezerva undei verzi a dreptului european -, anunta ministrul german al Sanatatii Karl Lauterbach, citat de AFP. Liniile generale ale planului vizeaza plasarea producției și…

- Starea motociclistului ranit in accidentul de sambata, in care a fost implicata Monica Macovei este una grava, el aflandu-se internat la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta. Reprezentantii Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Constanta au afirmat ca starea barbatului de 56 de ani, ranit in…

- Podul inaugurat de Putin care leaga Crimeea de Rusia prin stramtoarea Kerch, e in flacari. O parte din calea rutiera este afectata. Traficul e oprit. Potrivit informațiilor preliminare, un rezervor de combustibil a luat foc pe una dintre secțiunile podului din Crimeea”, a relatat RIA citand un oficial…

- Un barbat din Slatina, județul Olt, a solicitat, joi dupa-amiaza, ajutor la 112, dupa ce s- a trezit cu un șarpe de aproximativ 2 metri in casa. „Avem un șarpe in casa! Va rog sa trimiteți pe cineva aici!”, a fost apelul disperat al barbatului, care a descoperit reptila in holul locuinței sale. Jandarmii…

- Europarlamentarul PSD Mihai Tudose a analizat, marți, intr-o postare pe Facebook, pe un ton ironic, lipsa de masuri unitare și coordonate la nivel european in contextul crizei energetice. „Scapa cine poate” este concluzia amara a europarlamentarului, fost premier al Romaniei, in condițiile in care Germania…

- Elon Musk a fost aspru criticat dupa ce a propus ca Rusia sa pastreze Crimeea. De asemenea, cel mai bogat om din lume a facut mai multe propuneri pentru pacea dintre Ucraina și Rusia. Miliardarul Elon Musk a publicat pe rețelele de socializare un sondaj in care le cere urmaritorilor sai sa voteze pentru…

- Peste 1,5 milioane de uniforme militare au disparut din depozitele militare din Rusia, iar nimeni nu are nici o explicație. Ofițerii ruși și-au dat seama ca nu au suficiente haine militare pentru noii recruți mobilizați in urma decretului anunțat saptamanile trecute de Vladimir Putin. Armata rusa nu…

- UPDATE: Florin Zalomir, jandarm și fost campion la scrima, a fost gasit impușcat, in aceasta dimineața, intr-un imobil din Otopeni. O femeie a fost cea care a sunat la 112 și a alertat autoritațile. Cazul va fi preluat de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Ilfov. Florin Zalomir era…