- Poliția Romana s-au sesizat joi din oficiu cu privire la faptul ca, in perioada 7-8 septembrie 2022, site-ul G4Media a fost ținta unui atac informatic de tip „Distributed Denial of Service. Sesizarea urmeaza a fi inaintata catre D.I.I.C.O.T. – Structura Centrala, in vedrea continuarii cercetarilor,…

- Premierul Romaniei, Nicolae Ciuca, a fost prezent la semnarea mai multor contracte ale CNI ce se vor derula in viitorul apropiat la Suceava. Premierul Nicolae Ciuca a asistat, miercuri, la semnarea contractului de executie a lucrarilor de consolidare, restaurare si reabilitare a Palatul Administrativ…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, miercuri, in debutul ședinței de guvern, ca persoanele care se fac vinovate de exces de zel sau de abuz in exercitarea atribuțiilor trebuie sa fie trase la raspundere in conformitate cu prevederile legale. ”Au trecut 4 ani de la protestul din 10 august in care oamenii…

- F. T. Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate (BCCO), impreuna cu procurorii din cadrul DIICOT – Serviciul Teritorial Ploiești, au efectuat 12 percheziții domiciliare – 10 in Prahova și doua in județele Braila și Galați – la locuințele unor persoane banuite de efectuare de operațiuni…

- F.T. * Una dintre ele a fost efectuata de catre BCCO Ploiesti, pe teritoriul Frantei In primele sase luni ale anului curent, politistii structurilor de combatere a criminalitatii organizate au efectuat 83 de actiuni operative pe linia combaterii traficului de persoane, dintre acestea 34 fiind de mare…

- VIDEO: Momentul descinderii la primul laborator de extragere a cocainei, descoperit in Romania. Droguri disimulate in cafea Polițiștii romani au descoperit primul laborator de extragere secundara a cocainei, in cadrul unei ample operațiuni. Polițiștii Direcției de Combatere a Criminalitații Organizate…

- Proiectul de ordonanta de urgenta privind reducerea pretului la carburanti va intra pe agenda sedintei de joi a Guvernului dupa parcurgerea circuitului de avizare, a anuntat Biroul de presa al Executivului. Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, pe 23 iunie, ca pretul carburantului la pompa va fi compensat…

