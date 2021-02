DIICOT: Trei persoane reţinute şi două sub control judiciar,…

Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Serviciul Teritorial Iasi si Biroul Teritorial Vaslui au dispus retinerea pe o perioada de 24 de ore a trei inculpati si masura controlului judiciar fata de alti doi pentru savarsirea infractiunii de trafic de droguri risc si de mare risc.



"In cauza s-a retinut faptul ca, in mod repetat si in baza aceleiasi rezolutii infractionale, inculpatii au achizitionat cantitati importante de droguri de risc si mare risc, pe care le-au comercializat pe piata ilicita din municipiul Iasi si la petrecerile…