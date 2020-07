Stiri pe aceeasi tema

- Anchetatorii de la DIICOT au finalizat cercetarile in dosarul comandantului Bazei de Deservire a Jandarmeriei, Marian Corcodel și au trimis in judecata alaturi de acesta angajați dar și un ofițer de la contraspionaj.Prin rechizitoriul din data de 15.07.2020, procurorii Direcției de Investigare…

- 33 de inculpati, trimisi in judecata pentru constituirea unui grup infractionat, evaziune fiscala, complicitate si spalare de bani Se ocupau de distribuirea de produse alimentare, achizitionate din spatiul intracomunitar Tranzactiile erau fictivePrin rechizitoriul din data de 03.07.2020, procurorii…

- Procurorii DIICOT au trimis in judecata 16 persoane, membri ai unui grup organizat de trafic international de droguri de mare risc, care ar fi incercat sa introduca in tara aproximativ trei tone de cocaina. "Din activitatile investigative a reiesit ca in perioada 11 - 23 martie 2019 gruparea…

- Așa cum Libertatea a anunțat acum cateva zile, DIICOT a finalizat dosarul “Cocaina”, in care s-a gasit și creierul operațiunii: un cetațean libanez din Brazilia care e deja condamnat la 22 de ani de inchisoare La un an și patru luni dupa ce, pe malul Marii Negre, autoritațile au gasit peste o tona de…

- bull; Procurorii DIICOT Bacau au dispus trimiterea in judecata a mai multor persoaneIntr un comunicat de presa se arata ca, la data de 30.06.2020, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Serviciul Teritorial Bacau au dispus trimiterea in judecata…

- Procurorii DIICOT Neamt au dispus retinerea pentru 24 de ore a opt persoane suspecte de comiterea mai multor infractiuni cu violenta, dupa ce miercuri au avut loc descinderi la locuintele acestora, se arata intr-un comunicat de presa emis, miercuri, de IPJ Neamt. Suspectii au varste cuprinse intre 26…

- Prin rechizitoriul din data de 07.05.2020, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Structura Centrala au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor M.G.V., T.C.A., G.G.L., S.A., A.M.A. si T.C.G. pentru savarsirea infractiunilor de constituire…