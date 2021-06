Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au fost retinute de procurorii DIICOT, pentru trafic de droguri de risc si mare risc, dupa ce au vandut cannabis, pastile ecstasy si "speed" unor consumatori din Cluj-Napoca. "La data de 26.05.2021, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism…

- In dosar au fost efectuate o perchezitie auto si trei perchezitii domiciliare, pe raza municipiului Tulcea, la locuintele celor trei inculpati, ocazie cu care au fost identificate cantitatile de 28,3 grame de amfetamina sub forma de substanta pulverulenta de culoare bej, presata sub forma de bulgari…

- Procurorii DIICOT au dispus retinerea a sase personae si plasarea sub control judiciar a altor patru, intr-un dosar de camata, fals material si spalarea banilor. Suspectii ar fi acordat imprumuturi la zeci de persoane, in total 500.000 de euro, percepand o dobanda de 7-10 la suta pe luna. ”La…

- Prevederea potrivit careia, in cazul in care dispune disjungerea in cursul urmaririi penale, procurorul DNA poate continua efectuarea urmaririi penale si in cauza disjunsa, este neconstituționala, au decis judecatorii CCR. „Cu majoritate de voturi, a admis excepția de neconstituționalitate…

- In ședința din 6 aprilie 2021, Curtea Constituționala, in cadrul controlului legilor posterior promulgarii, s-a pronunțat asupra excepției de neconstituționalitate a prevederilor art.13 alin.(5) din Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 43/2002 privind Departamentul Național Anticorupție și ale art.367…

- Azi, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Structura Centrala impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Directiei de Investigatii Criminale au efectuat un numar de 12 perchezitii domiciliare, pe raza judetelor Arges si Valcea, intr…

- Procurorii si polititii fac, miercuri, 74 de perchezitii in judetele Galati, Braila si Dambovita, la persoane suspectate de trafic de droguri, iar 165 de persoane vor fi audiate. DIICOT anunta ca este una dintre cele mai mari retele de traficanti de droguri din zona. ”La data de 24.03.2021,…

- Doi barbati din Timisoara au fost arestati la domiciliu, fiind cercetati de procurorii DIICOT pentru comercializarea de droguri de risc si mare risc. In urma perchezitiilor facute la locuintele lor, au fost gasite aproximativ patru kilograme de cannabis, informeaza News.ro. "La data de 17.03.2021,…