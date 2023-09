IPJ Arad și-a prezentat bilanțul și șefii de servicii

Comisarul șef Dan Stoicănescu, șeful IPJ Arad – alături de sigurul său adjunct, comisarul șef Florin Turnagiu – a prezentat marți, 19 septembrie, bilanțul instituției... The post IPJ Arad și-a prezentat bilanțul și șefii de servicii appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad… [citeste mai departe]