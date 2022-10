Stiri pe aceeasi tema

- Patru persoane au fost duse la audieri de procurorii DIICOT pentru ca ar fi transmis date nedestinate publicitații privind rezervele minerale din Romania catre firma din același consorțiu din Serbia, precizeaza DIICOT. „La data de 03.10.2022, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate…

- Urmare a interesului manifestat de catre reprezentanții mass-media, Biroul de Informare și Relații Publice din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism este imputernicit sa aduca la cunoștința opiniei publice urmatoarele:La data de 03.10.2022, procurorii…

- Patru angajati ai NIS Petrol din Timisoara si Bucuresti sunt acuzati de procurorii DIICOT ca au transmis date nedestinate publicitatii privind fondul de resurse din Romania catre firma din acelasi consortiu din Serbia. Acestia sunt cercetati pentru divulgarea informatiilor secrete de serviciu sau nepublice…

- Luni dimineața, sub coordonarea unui procuror al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Crima Organizata și Terorism, au avut loc mai multe descinderi la o serie de adrese aparținand SC NIS Petrol, in București și Timișoara, dar și la domiciliile unor angajați ai companiei, pentru suspiciunea…

- Barbatul din Ungaria și femeia din Romania au fost prinși in flagrant, luni, in Covasna in timp ce transportau cu o autoutilitara, droguri de mare risc. Substanțele erau ascunse in produse electrocasnice, precum cafetiere sau aspiratoare, transmite DIICOT. Cei doi au fost arestați preventiv pentru o…

- Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Brașov au efectuat, ieri, 27 de perchezitii domiciliare, in judetul Brasov, intr-o cauza vizand comiterea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, inșelaciune cu consecinte deosebit de grave, obținere ilegala de fonduri…

- La data de 20.07.2022, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Structura Centrala au coordonat efectuarea a 8 percheziții domiciliare pe raza teritoriala a județelor Calarași, Salaj și Maramureș. Activitațile au fost desfașurate in baza unui ordin…

- Poliția de Frontiera a anunțat ca un cetațean olandez a fost prins, miercuri, pe Aeroport din Cluj avand asupra sa ascunse in bagajele personale, substanțe interzise, susceptibile a fi din categoria drogurilor și substanțelor psihotrope sau psihoactive. Barbatul a declarat ca a venit in Romania pentru…