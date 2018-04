Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un material publicat la sfarsitul lunii noiembrie 2016, intitulat ”Revolutie falsa, revolutionari falsi si bani publici cheltuiti cu nemiluita”, demonstram faptul ca ceea ce s-a intamplat legat de evenimentele din Decembrie 1989, a constituit cea mai mare dezinformare si minciuna din istoria Romaniei…

- 12 ianuarie 1989/19.25, PCTF Petea, Satu-Mare. Seara, putin dupa caderea intunericului, luminile din zona ungara a punctului vamal, la corespondentul de pe teritoriul maghiar, Csengerisma, s-au stins brusc pentru cateva minute. La momentul aprinderii acestora, ofiterii graniceri si vamesii romani au…

- Stephen Hawking, unul din cei mai cunoscuti fizicieni si cosmologi contemporani, profesor la Universitatea Cambridge, a decedat la varsta de 76 de ani, a anuntat familia acestuia, relateaza presa internationala, potrivit Mediafax . Fizicianul s-a stins din viata in liniste la locuinta sa din Cambridge…

- O stire extrem de concisa publicata in data de 13 februarie 2018, pe site-ul IPJ BN, de Compartimentul de Relatii Publice al politiei bistritene, a adus la cunostinta opiniei publice ca a fost extradat din Suedia, un barbat din Bistrita, care are de executat 22 de ani de inchisoare pentru savarsirea…

- Ceea ce era anticipat si prevazut sa se intample s-a intamplat. „Marele” dosar Sky News se dovedeste un fas total. In data de 6 februarie 2018, a avut loc prezentarea bilantului DIICOT, parchetul ANTIMAFIA, in legatura cu activitatea desfasurata in anul 2017. Vrand-nevrand, la intrebarile insistente…

- Cristian Popescu Piedone a fost condamnat definitiv la un an de inchisoare! Sentința este insa cu suspendare. El va ajunge in spatele gratiilor doar daca incalca, in urmatorii 2 ani, anumite condiții, anunta Pro TV. Fostul primar al Sectorului 4 din București a fost gasit vinovat findca și-a folosit…

- Celebrul interlop din județul Gorj, Coco Paun, a fost prins de polițiști circuland de 48 de ori fara permis de conducere in ultimii 10 ani, insa de fiecare data a reușit sa scape, potrivit stiripesurse.ro Coco Paun contesta de fiecare data dosarul intocmit de polițiști și prin relații la cel mai inalt…

- In momentul adoptarii așa numitei legi a camatariei prin luna noiembrie 2011, opinia publica avea speranța ca in sfarșit aceasta indeletnicire inafara cadrului legal va fi sancționata, iar cei ce o practica vor suporta rigorile acesteia. Legea 216/2011, privind interzicerea activitații de camatarie,…