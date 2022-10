DIICOT: Cultura de cannabis pe un teren. Trei tineri, retinuti pentru trafic de droguri (FOTO)

Stiri pe aceeasi tema

- Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) a transmis, sambata, printr-un comunicat de presa, ca procurorii DIICOT Neamt impreuna cu politisti din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Neamt au facut, vineri, trei perchezitii in Piatra…

- Sapte traficati cu varste intre 20 si 38 de ani, acuzati ca au plantat si vandut canabis in judetele Vaslui si Iasi, au fost ridicati de procurorii DIICOT si dusi in instanta cu propunere de arestare preventiva. Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism…

- La data de 08.10.2022, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Biroul Teritorial Vaslui impreuna cu politisti din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Vaslui au pus in aplicare 16 mandate de perchezitie domiciliara, in…

- Culturi de canabis si circa un kg de droguri au fost descoperite de politistii si procurorii de criminalitate organizata in judetul Dolj si judetul Caras Severin, in urma unor perchezitii domiciliare. Oficial de la DIICOT La data de 22.09.2022, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de…

- Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism (DIICOT) Mehedinți, impreuna cu polițiști din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Mehedinți, au efectuat 10 percheziții domiciliare intr-o cauza vizand comiterea infracțiunilor de trafic…

- Un italian si un roman care au vandut cocaina in Bucuresti si in Caracal pentru suma de 100 de euro pe gram au fost arestati preventiv pentru trafic de droguri in forma continuata. Oficial de la DIICOT La data de 03.09.2022, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata…

- La data de 04 august 2022, procurorii Directiei de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Serviciul Teritorial Cluj au dispus reținerea pentru o perioada de 24 de ore a patru inculpați, cercetați pentru savarșirea infracțiunilor de trafic de droguri de risc și mare…

- Trei barbati care vindeau cocaina pe raza judetelor Vrancea si Bacau, au fost retinuti de procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) – Biroul Teritorial Vrancea pentru trafic de droguri de mare risc in forma continuata, a informat, marti, institutia…