Stiri pe aceeasi tema

- In cursul zilei de astazi, 24 iulie 2018, la sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism (DIICOT), a avut loc, in prezența procurorilor din cadrul instituției, ceremonia de instalare in funcția de procuror șef a domnului Oliver Felix Banila.La eveniment…

- Azi, in prezența procurorilor din cadrul instituției, Oliver Felix Banila a fost instalat oficial in funcția de procuror șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism (DIICOT). La eveniment a participat Augustin Lazar, procurorul general al Parchetului de pe…

- Procurorul general Augustin Lazar a declarat vineri la Oradea ca, in contextul evolutiilor inregistrate de sistemul judiciar, marcate de modificari legislative care afecteaza magistratura si justitia penala, dar si de atacuri la adresa judecatorilor si procurorilor, este nevoie de un semnal de unitate…

- In urma atacurilor repetate impotriva Ministerului Public, Biroul de informare si relatii publice din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie este abilitat sa faca publice urmatoarele:"Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Augustin…

- Biroul de informare si relatii publice din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie este abilitat sa faca publice urmatoarele: Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție, domnul Augustin Lazar, avertizeaza asupra pericolului pe care il…

- Fosta sefa a DNA Laura Codruta Kovesi a fost delegata, miercuri, de catre procurorul general Augustin Lazar, in functia de procuror la Serviciul de indrumare si control din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, informeaza PICCJ. AGERPRES/(AS - autor: Mihai Stoica, editor:…

- Procurorul general al Romaniei a anunțat, miercuri, ca Laura Codruța Kovesi a fost delegata la Serviciul de indrumare și control din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție incepand cu data de 11 iulie 2018."Urmare a deciziei Secției de procurori a Consiliului Superior…

- Elena Iordache, magistratul care instrumenteaza dosarul fostului procuror-sef al DNA Ploiesti Lucian Onea, a precizat miercuri, pentru AGERPRES, ca procurorul general Augustin Lazar nu a exercitat vreo presiune sau amenintare fata de persoana sa. "Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta…