Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Serviciul Teritorial Iași impreuna cu ofițeri de poliție judiciara din cadrul I.G.P.F. au efectuat un numar de 3 percheziții domiciliare pe raza județelor Neamț și Botoșani, in vederea destructurarii unui grup infracțional organizat specializat in producerea de bunuri accizabile in afara antrepozitului fiscal autorizat și deținerea in afara antrepozitului fiscal a produselor accizabile supuse marcarii peste limita prevazuta de dispozițiile legale, folosirea unei embleme și a unui ambalaj de natura sa…