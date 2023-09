Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat cu antecedente penale a fost prins in Bucuresti de politistii de la Antidrog, avand intr-un rucsac peste 800 de grame de cocaina, drogurile fiind impachetate in folie de plastic. Potrivit unui comunicat al Politiei Romane, agenti de la Sectia 17 Politie si ai Brigazii de Combatere a Criminalitatii…

- In ultimii ani, fenomenul traficului de droguri a luat amploare in Bistrița-Nasaud, cei care comercializeaza ilicit substanțe interzise inmulțindu-se ca ciupercile dupa ploaie. Mulți au cazut in plasa polițiștilor de la Crima organizata și a procurorilor DIICOT, insa fenomenul pare scapat de sub control:…

- La data de 14 august 2023, politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Timisoara Serviciul Antidrog, impreuna cu procurorii DIICOT Serviciul Teritorial Timisoara, au efectuat 2 perchezitii, in localitatea Valiug, judetul Caras Severin, la persoane banuite de trafic de droguri de risc…

- La data de 8 august 2023, politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Bucuresti, impreuna cu procurorii DIICOT Structura Centrala, au efectuat trei perchezitii domiciliare, in judetul Teleorman, intr un dosar penal, intocmit sub aspectul savarsirii infractiunii de trafic de persoane.…

- Politistii si procurorii au facut 19 perchezitii in Calarasi si Bucuresti la persoane suspectate de trafic si consum de droguri, in special cocaina. In locuinta unui barbat se organizau frecvent sesiuni de consum de droguri, scrie News.ro.”La data de 3 august a.c., politistii Serviciului de Combatere…

- La data de 3 august 2023, politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Calarasi, impreuna cu procurorii DIICOT Biroul Teritorial Calarasi, au efectuat 19 perchezitii, in municipiul Calarasi si Bucuresti. La data de 3 august 2023, politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii…

- Doi barbati din Targu Mures cresteau culturi de cannabis tip indoor. Ieri, pe 5 iulie, autoritatile i au retinut pentru 24 de ore si au confiscate zeci de plante. La data de 5 iulie, politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Targu Mures, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. ndash;…

- Opt barbați din Bistrița-Nasaud sunt judecați de Tribunalul Bistrița-Nasaud pentru comiterea unor infracțiuni grave: constituire a unui grup infracțional organizat, nerespectarea regimului armelor și al munițiilor, contrabanda calificata, uz de arma fara drept, braconaj, trafic de droguri de risc și…