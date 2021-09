Dîianu: În România nu avem piață de energie și de gaze concurențială România nu are o piața concurențiala reala, pentru ca nu era pregatita pentru liberalizarea pieței de energie, ceea ce a dus la abuz de poziție dominanta, a spus Daniel Daianu, prezent la o conferința organizata de Finmedia, potrivit Wall-Street.ro. &"Se poate decide impozitarea drastica a anumitor companii, care sa te ajute sa alimentezi fondurile publice pentru a-i putea ajuta pe cei foarte afectați de prețurile marite. Asta înseamna sa fii responsabil și sa ai o ordine a prioritaților, a urgențelor&", a afirmat Daianu, care a mai spus ca &"avem o piața a energiei foarte distorsionata&".… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul va compensa facturile la energie electrica pentru romanii care au un consum lunar intre 30 si 200 de kWh. In total, aproximativ 13 milioane de romani se incadreaza in limitele stabilite de Guvern. Anuntul a fost facut miercuri, 15 septembrie, de Virgil Popescu, ministrul Energiei. Statul va…

- Premierul Florin Cîțu a convocat joi o întâlnire la Palatul Victoria pe tema creșterii facturilor la energia electrica, printre invitați fiind și reprezentanți ai Consiliului Concurenței. "Am chemat Consiliul Concurenței pentru ca este o diferența foarte mare de la liberalizare,…

- Mihai Nicut (e-nergia.ro) Clienții casnici care au trecut in piața concurențiala in ultimele luni din anul trecut urmeaza sa-și prelungeasca contractele sau sa semneze altele, in viitorul apropiat. Noile prețuri vor fi semnificativ mai mari, din cauza creșterii prețurilor din piața energiei. Creșterea…

- Scumpirile recente de pe pietele angro de energie electrica si gaze naturale ar trebui sa ii stimuleze pe romani sa se mute pe piata concurentiala unde pretul este mult mai mic, a afirmat, duminica, ministrul Energiei, Virgil Popescu.

- O revenire economica viguroasa are loc în Europa, în economiile dezvoltate, în multe regiuni ale globului, scrie Daniel Daianu, în raportul România – Zona Euro Monitor. Potrivit acestuia, în economia româneasca, revenirea, în privința dinamicii PIB,…

- Enel Energie Muntenia SA a trimis recent o serie de notificari clientilor sai, consumatori casnici, prin care ii informeaza asupra preturilor energiei electrice practicate din toamna acestui an, fara sa le spuna insa in mod clar ca este de fapt o crestere de pret.

- Philip Morris International (PMI) indeamna reprezentanții din sectorul privat și cel public sa iși uneasca forțele pentru a combate comerțul ilicit in contextul publicarii unui nou raport realizat de KPMG despre consumul și fluxurile de țigari de contrabanda in 30 de țari europene – 27 de state membre…

- Consiliul Concurenței analizeaza activitatea de racordare a clienților casnici la retelele de distribuție a energiei electrice și gazelor naturale, in contextul modificarii cadrului legislativ aplicabil și al procesului de liberalizare al celor doua piețe pentru consumatorii casnici. Astfel, conform…