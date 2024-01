Stiri pe aceeasi tema

- "Anul acesta avem alocate fonduri in bugetul Ministerului Educatiei de aproximativ 30 de milioane de lei, ceea ce acopera in mare masura cele sub 200 de unitati de invatamant care au grupul sanitar in curte. Vorbim despre un procent de sub 10% fata de ce aveam acum cativa ani. Progresul a fost unul…

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a declarat marti, ca in acest sunt alocate fonduri in bugetul Ministerului Educatiei de aproximativ 30 de milioane de lei, care acopera in mare masura cele sub 200 de unitati de invatamant care au grupul sanitar in curte, informeaza News.ro."Anul acesta avem alocate…

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a anuntat ca, incepand de anul acesta, in invatamantul superior, diploma de doctor va contine un cod QR care va permite accesul la informatii care vor facilita validarea si conformitatea diplomelor direct in baza de date a Ministerului Educatiei, potrivit Agerpres. In…

- Crește numarul școlilor incluse in programul ”Masa sanatoasa”. Cați elevi vor primi alimente. Anunțul ministrului Educației Numarul elevilor care vor beneficia de programul ”Masa Sanatoasa” va crește. Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a confirmat ca va fi extinsa lista școlilor participante pana la 1000.…

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a anuntat vineri ca incepand de anul acesta, in invatamantul superior, diploma de doctor va contine un cod QR care va permite accesul la informatii care vor facilita validarea si conformitatea diplomelor direct in baza de date a Ministerului Educatiei.

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a publicat, sambata, un raport de activitate pentru perioada octombrie 2022 – decembrie 2023, in care evidentiaza masurile care au fost luate in domeniu. Ligia Deca se mandrește cu implementarea proiectului “Romania Educata”, cu acordarea primelor de cariera și a majorarilor…

- Ministrul Educației, Ligia Deca, a fost luata cu asalt pe contul sau de Facebook dupa ce a prezentat rapoartele PISA, iar mai mulți simpatizanți au inceput sa aprobe și sa laude sistemul romanesc de invațamant și rezultatele testelor PISA 2022, prezentate intr-o nota pozitiva de membra cabinetului Ciolacu.…

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, afirma ca invatamantul romanesc trebuie sa se adapteze prioritatilor europene si internationale, iar Romania a demarat o reforma curriculara. ”Cum ne dorim sa fie copiii nostri, atunci cand ies de pe bancile scolii? Astazi am marcat inceputul reformei curriculare, in…