Stiri pe aceeasi tema

- Mesajul anual vizeaza in special problemele regatului intr-un an dificil, dominat de Brexit si de alegerile generale si nu in ultimul rand, de probleme in familia regala. Presa britanica aminteste la acest capitol de o serie de momente dificile in familie, cum ar fi accidentul de masina a…

- Albert Balint, fiul lui Sile Camataru, a fost capturat și adus pentru audieri la secția 5 Poliție din Timișoara. Acesta era cautat dupa ce, in 19 octombrie, n barbat in varsta de 29 de ani a ajuns la Spitalul Municipal din Timișoara, avand o plaga taiata in zona toracica. Victima a declarat ca, in timp…

- Ion Iliescu este convins ca adevarul despre Revoluție e simplu: austeritatea din anii `80. Fostul președinte spune din nou ca nu este de acord cu acuzațiile care i se aduc in dosarul Revoluției,in interviul acordat presei ruse. Acesta considera ca „așa-zisul dosar al Revoluției” este „o insailare absurda…

- Ajax, semifinalista editiei trecute a ratat lamentabil iesirea din grupe, pierzand cu Valencia, 0-1. Mutarile verii și-au primit decontul. „Visul s-a sfarsit, Ajax nu rezista in top! Sa ne pregatim de marele exod”, se tem olandezii. Ajax avea nevoie de un singur punct pentru a ajunge in primavara Ligii,…

- O tanara insarcinata din Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord a mers sa faca o ecografie, ca sa iși vada copilul, dar a suferit un șoc. Se pare ca va aduce pe lume „cel mai nepoliticos” bebeluș.

- Un barbat a fost transportat, astazi, la spital, cu multiple fracturi si traumatisme dupa ce a fost prins sub un utilaj in zona forestiera a comunei Manastirea Casin, a declarat purtatorul de cuvant al ISU Bacau, Andrei Grecu. ISU Bacau a intervenit cu un echipaj de Descarcerare Grea si ambulanta SMURD.…

- Un roman acuzat ca a ucis in 1992 o alta persoana, in Germania, a fost reținut acum, dupa 27 de ani de cautari. Fapta de care este acuzat barbatul s-a petrecut in noaptea de 27 noiembrie 1992, in centrul de imigranți din Weismain, estul Germaniei. Atunci, romanul, ca avea la acea vreme 35 de ani,…