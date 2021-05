Stiri pe aceeasi tema

- Vacanța de primavara reprezinta un prilej de bucurie pentru copii, iar pentru parinți un motiv in plus sa acorde atenție sporita pericolelor la care pot fi expuși aceștia in mediul on-line și in viața reala. Astfel, copiii beneficiaza de mai mult timp liber, uneori fara supravegherea unui adult,…

- O femeie a fost gasita moarta, cu arsuri pe corp, in gradina casei sale. Tanara a fost identificata ca fiind mama a trei copii. La scurt timp, oamenii legii au identificat un principal suspect, un barbat de 35 de ani in apropiere, semiconstient, cu arsuri pe maini si caile respiratorii.

- Moda este extrem de versatila, iar designerii propun mereu diverse stiluri care mai de care extravagante și ieșite din comun. La acest momnet, in tendința sunt blugii tanga, care le spate au o decupare asemenea lenjeriei intime.

- Elvetienii au votat duminica, cu o majoritate restransa, in favoarea interzicerii ascunderii fetei, un semnal impotriva islamului radical, potrivit sustinatorilor acestei initiative, considerata xenofoba si sexista de altii, relateaza AFP si Reuters.

- Clopotele bisericilor au rasunat vineri la pranz in Elvetia, iar populatia a pastrat un moment de reculegere, comemorand primul mort din cauza Covid-19 in tara, in urma cu un an, informeaza news.ro . Presedintele Confederatiei helvetice Guy Parmelin a anuntat aceasta comemorare la televiziune, duminica,…

- Produsul-simbol al elvețienilor a coborit anul trecut la cel mai scazut nivel din ultimii 40 de ani, conform datelor publicate de Asociatia producatorilor de ciocolata din Elveția – Chocosuisse. Pentru prima data dupa 1982, consumul mediu de ciocolata in Elvetia a coborit in 2020 sub pragul de 10 kilograme…

- Produsul-simbol al elvețienilor a coborat anul trecut la cel mai scazut nivel din ultimii 40 de ani, conform datelor publicate de Asociatia producatorilor de ciocolata din Elveția – Chocosuisse. Vezi și: SCANDALOS unde s-a ajuns: Dupa decenii, 6 carti de Dr. Seuss nu vor mai fi publicate din…