Stiri pe aceeasi tema

- Un filmuleț in care apar președintele USR, Dan Barna, și europarlamentarul USR, Cristian Ghinea, in care cei doi discuta despre posibilitatea desființarii grupului de comunicare și dezbatere al membrilor partidului, o platforma in care sunt extrem de criticați, a provocat o reacție de revolta din partea…

- Oli Ardelean, fost vicepreședinte USR Ilfov, care a fost exclusa deoarece ar fi adus prejudicii de imagine partidului prin denuntarea publica a unor derapaje din partid, face publica o inregistrare video cu Dan Barna si Cristian Ghinea. In inregistrarea destinata membrilor USR, cei doi vorbesc despre…

- In niciun caz nu putem intra la guvernare și toate avizele sa fie doar la PNL. A veni și a spune „noi vrem premierul și toate ministerele importante” nu e un mod rezonabil de a negocia, afirma europarlamentarul USR, Cristian Ghinea, intr-un interviu acordat pentru spotmedia.ro. Problema e ca nu negociem…

- Senatorul USR Florina Presada cere demisia conducerii USR-PLUS, spunând ca alianța a înregistrat un scor dezastruos la alegerile parlamentare de duminica: "Domnilor Barna, Nasui, Ghinea, Voiculescu, aroganța voastra și nepotismul ne-au adus aici".Senatorul Florina Presada scrie…

- Membrii si simpatizantii USR ii cer demisia lui Dan Barna de la conducerea formatiunii. „Demisia de onoare, daca aveti asa ceva. Fara melodrama, dar duceti partidul pe o linie moarta” si „Domnul Barna...ramaneti in izolare si lasati politica”, sunt doar doua mesaje postate pe Facebook.

- ​Toti parlamentarii USR si-au depus demisiile pentru a nu beneficia de pensii speciale. Dan Barna a declarat ca acestea vor intra in vigoare in ultima zi de mandat a actualei legislaturi. Liderul USR le-a cerut parlamentarilor PSD si PNL sa voteze miercuri abrogarea pensiilor speciale.

- Deputații și senatorii USR iși vor da demisia din Parlament marți dimineața, pentru a nu face parte dintre cei care vor primi pensie speciala, a anunțat liderul USR Dan Barna pe Facebook. „Așa cum am anuntat in aceasta dupa-amiaza, maine dimineața deputații și senatorii USR iși vor depune demisia din…

- Sunt tensiuni majore in alianța USL - PNL pentru sectorul 6, dupa ce in presa au aparut materiale legate de sponsorul lui Ciprian Ciucu, candidatul alianței.Membrii partidului condus de Dan Barna au luat foc cand au vazut ce dezvaluiri apar in presa și TV. In randul organizației USR nu se…