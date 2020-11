Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump și-a anunțat victoria inainte de finalul numararii voturilor și a acuzat fraudarea alegerilor daca va continua numararea voturilor prin corepondența și dupa incheierea procesului de vot la urne. Președintele in exercițiu a amenințat cu un proces la Curtea Suprema. In schimb, democrații…

- Medicul președintelui Trump afirma intr-un memoriu publicat sambata seara ca inaltul demnitar „nu mai este considerat un risc de transmitere catre alții”, in timp ce acesta se pregatește sa reia activitațile de campanie saptamana aceasta, transmite New York Times. Memo-ul doctorului Sean Conley, medicul…

- Presedintele american Donald Trump va primi, vineri, o consultație medicala in direct, pe postul Fox News, in cadrul emisiunii Tucker Carlson Tonight. Evenimentul are loc la doar o saptamana dupa ce acesta a fost testat pozitiv cu COVID-19.

- Presedintele american in exercitiu Donald Trump urmeaza sa fie supus vineri unei vizite medicale - in direct pe postul Fox News, in cadrul emisiunii Tucker Carlson Tonight -, la o saptamana dupa ce a fost testat pozitiv cu covid-19, relateaza Bloomberg.

- Presedintele american Donald Trump a afirmat ca faptul ca a contractat coronavirusul a fost o 'binecuvantare de la Dumnezeu', care l-a expus la tratamente experimentale pe care a promis ca le face gratuite pentru toti concetatenii sai, transmite Reuters. Donald Trump, dornic sa-si revitalizeze campania…

- Mai este înca peste o luna înainte sa știm daca președintele Donald Trump va fi reales sau daca Joe Biden va deveni cel de-al 46-lea președinte al Statelor Unite. Ceea ce se știe, totuși, este ca aceste alegeri au potențialul de a împinge țara într-o criza constituționala severa,…

- Președintele SUA, Donald Trump, a semnat o nota prin care amenința ca va reduce finanțarea federala pentru orașele „fara lege”. In aceasta categorie intra orașele care au gazduit proteste masive, cu izbucniri violente, in ultimele luni, precum Seattle, Portland, New York și Washington DC. „Administrația…

- Serviciul pentru Imigratie si Cetatenie (U.S. Citizenship and Immigration Services - USCIS), agentia care proceseaza permisele de munca, asa-numitele green-carduri si alte vize, a anuntat ca a evitat trimiterea angajatilor in concediu fara plata de la 30 august. Dar reducerea agresiva a cheltuielilor…