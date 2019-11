Stiri pe aceeasi tema

- PSD se adapteaza rapid la noul statul de partid de opozitie. Social-democratii au decis sa faca o monitorizare stricta a Guvernului Orban, precizeaza surse politice pentru STIRIPESURSE.RO.Potrivit surselor din PSD, Viorica Dancila urmeaza sa anunte formarea unei comisii de monitorizare a activitatii…

- "In discursul de la ceremonia de investire a Guvernului Orban, președintele Iohannis a exprimat doua mari preocupari:1. Cum se vor imparți banii din buget la clientela PNL2. Cum sa iși faca din nou carțile in justiție, pentru a mușamaliza dosarul caselor luate prin fals și uz…

- Plenul reunit al Parlamentului s-a reunit luni, la ora 14.00, pentru votul de investitura a Guvernului Orban. Premierul demis Viorica Dancila aspteapta rezultatul votului la sediul PSD, dupa ce dimineata a prezidat sedinta de guvern la Palatul Victoria. Inainte sa ajunga la sediul PSD, premierul…

- Marti si miercuri, ministrii propusi in Cabinetul Orban au fost audiati in comisiile de specialitate ale Parlamentului, trei din cei 16 primind aviz negativ de la parlamentari, potrivit Agerpres.Votul pentru investirea Guvernului Orban urmeaza sa aiba loc luni, de la ora 14,00, in plenul reunit al Parlamentului.Au…

- "Din informatiile pe care le am astazi, Guvernul PNL trece luni seara, cand va fi programat votul", a declarat analistul politic Bogdan Chirieac miercuri seara, in emisiunea "Punctul de intalnire" de la Antena 3, moderata de Radu Tudor. "BREAKING NEWS-ul serii la Punctul de intalnire. Chirieac…

- Opt dintre miniștrii Guvernului Orban au fost audiați, marți, in Comisiile parlamentare. Ministrii desemnati la Fonduri Europene, Sanatate, Cultura, Aparare, Interne, Agricultura și Mediu au primit aviz favorabil, in timp ce Florin Cițu, propus pentru Finanțe a primit aviz negativ, cu 19 voturi „pentru”…

- Miniștrii propuși ai Guvernului Orban au fost audiați astazi de Parlament. Ce pregatesc pentru romani? Cat de pregatiți sunt? Ce a fost șocant la aceste audieri? Ce ascunde aceasta incleștare...

- Premierul desemnat, Ludovic Orban, mai are la dispoziție doar zilele de miercuri și de joi pentru a trimite la Parlament lista de miniștri și programul Guvernului, liderul liberal fiind pe ultima suta de metri a negocierilor cu partidele care au votat demiterea Executivului Dancila. Orban a discutat…