- Au trecut trei saptamani de la descoperirea primului monolit in deșertul american Utah, iar de atunci zeci de alte structuri metalice au continuat sa apara in toate colțurile lumii, inclusiv in Romania. In jurul lor s-au creat mistere și intrebari, insa explicația apariției și dispariției acestor structuri…

- Candidatul PSD la Camera Deputatilor, medicul Alexandru Rafila, a declarat joi, la Suceava, ca Romania se afla intr-un ''moment critic'', cu peste 10.000 de cazuri de infectii, iar afluenta mare de pacienti in spitale, aglomerarea sectiilor de ATI care se apropie de capacitatea limita si numarul…

- Constructorul tronsonului II al drumului expres Craiova – Pitesti este pregatit sa inceapa lucarile. Imagini cu primele lucrari de asfaltare de pe drumul expres Craiova – Pitești au fost postate astazi de Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), cunoscut ca Autostrada Ford.…

- 3400 de cazuri noi de Covid au fost depistate in Romania in ultimele 24 de ore, din 29.845 de teste prelucrate. De asemenea, au fost raportate alte 65 de decese. 768 de pacienți sunt internați la Terapie Intensiva. Ratele de infectare cele mai mari sunt in: București – 3.23, Alba – 3.06, Harghita –…

- Parintele Arsenie Boca este unul dintre cei mai venerați calugari din Romania. Acesta a lasat in urma profeții despre țara inca ii cutremura pe credincioși. „Romania va fi ocupata de trei tari: Ungaria, Bulgaria si Rusia” Cinci dintre aceste profeții care nu au aparut nu au aparut in niciunul dintre…

- Importurile de gaze ale Romaniei se ridica astazi, 18 septembrie, la 20% din consumul national, deoarece OMV Petrom a oprit mai multe instalatii de la hubul de gaze Hurezani, acolo unde se afla principala statie de tratare a gazelor din tara, au declarat, pentru Agerpres, surse din sectorul energetic.Datele…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca autoritațile germane au actualizat lista zonelor de risc epidemiologic Covid-19 din Romania, cu intrare in vigoare din 16 septembrie 2020. Ca urmare a acestei actualizari, județele Neamț și Caraș-Severin au fost introduse in categoria de risc, in timp ce județele…