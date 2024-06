Stiri pe aceeasi tema

- Cum s-a intamplat totulConstance Glantz, trecand prin momente de coșmar, a fost declarata decedata la ora 9:44 a.m. de catre personalul de ingrijire, in timpul tratamentului paliativ. Cu toate acestea, lucrurile au luat o intorsatura dramatica atunci cand angajații firmei de servicii funerare se pregateau…

- In plin sezon al fructelor romanesti timpurii, autoritatile sporesc controalele in piete. Sunt vizati in primul rand comerciantii si producatorii care vand capsuni si cirese, potrivit Tvrinfo. Verificarile au inceput la finalul lunii mai si vor continua pana pe 5 iulie. De altfel, intreaga actiune organizata…

- Actorul Florin Piersic a fost externat de la Spitalul ”Foisor”, unde a fost internat in 9 mai ca urmare a unei infectii puternice. Medicii afirma ca evolutia sa este favorabila si ca se va interna intr-o clinica de recuperare. La sfarșitul lunii aprilie, actorul a ajuns in stare grava la spital dupa…

- Dana Rogoz a avut parte de un incident in timp ce se afla cu fiica ei, Lia. Vedeta a ajuns la spital, dupa ce, intr-un moment de neatenție, aceasta s-a lovit de capul fiicei sale și și-a spart buza. Medicii i-au indicat sa ramana cu ațele timp de o saptamana.„Un alt fel de INAINTE/DUPA. Cea de-a doua…

- La Alba Iulia, parcurile s-au umplut de capușe. Din cauza aceasta autoritațile locale au fost luate prin surprindere și se chinuie sa inceapa deratizarile și dezinsecțiile cat mai repede. Intre timp, numarul celor care sunt mușcați de capușe crește alarmant. Ce trebuie sa faci daca ai fost mușcat de…

- O fetița de 4 ani și bunica ei, dintr-o localitate din județul Calarași, au murit dupa ce ar fi mancat peste pregatit in ziua de Florii. Și bunicul fetiței este internat in stare grava la spital. Autoritațile au deschis o ancheta și au ridicat probe atat de la magazinul de unde a fost cumparat peștele,…

- O romanca si sotul sau, ambii in varsta de circa 40 de ani, sunt acuzati de tainuire de cadavru, dupa ce a facut avort acasa si a ascuns fatul de patru luni in congelator, informeaza News.ro, care citeaza Corriere della Sera.Politia a fost alertata de medicii de la policlinica Casilino dupa ce femeia…

- Serviciile secrete din Cehia au destructurat o rețea finanțata de Moscova care difuza propaganda rusa și exercita influența in intreaga Europa, inclusiv in Parlamentul European, a anunțat miercuri, 27 martie, premierul ceh Petr Fiala, potrivit agenției France Presse, citata de The Moscow Times.Gruparea…